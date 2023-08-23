Поширювали відео роботи ППО – засуджено чотирьох мешканців столиці

За підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою судами винесено вироки чотирьом мешканцям м. Києва за обвинуваченням у поширенні несанкціонованої інформації про розташування Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Обвинувачені в травні 2023 року під час ракетних атак рф по території міста Києва здійснювали відеозйомку та поширювали за допомогою месенджерів та інших соціальних мереж розміщення Збройних Сил України, направлення систем ППО, а також результати ураження повітряних цілей.

Під час досудового слідства усі фігуранти визнали свою вину у повному обсязі. У липні обвинувальні акти відносно вказаних осіб були направлені до районних судів міста Києва.

За результатом розгляду вказаних справ районними судами винесено вироки, якими затверджено угоди про визнання винуватості та обвинуваченим призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі кожному зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном на строк від 1 до 3 років відповідно. Вироки вступили у законну силу.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Київська міська прокуратура