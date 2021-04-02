После заседания СНБО отстранили более 100 работников таможни

Более 100 сотрудников Гостаможслужбы отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 апреля. Среди них 17 руководители таможен и таможенных постов.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной таможенной службы Украины.

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Отмечается, что кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям.

На сегодня в территориальных органах отстранены:

  • в Одесской таможне — 22 работника;
  • в Закарпатской — 23 работника;
  • в Киевской — 8 работников;
  • в Волынской — 23 работника;
  • в Галицкой — 46 работников;
  • в Буковинской — 3 работника.

РБК-Украина

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