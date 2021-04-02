После заседания СНБО отстранили более 100 работников таможни
Более 100 сотрудников Гостаможслужбы отстранили от выполнения своих должностных обязанностей после заседания Совета Национальной безопасности и обороны (СНБО) 2 апреля. Среди них 17 руководители таможен и таможенных постов.
Отмечается, что кроме персональных санкций в отношении круга лиц, деятельность которых связывают с контрабандой, принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным деяниям.
На сегодня в территориальных органах отстранены:
- в Одесской таможне — 22 работника;
- в Закарпатской — 23 работника;
- в Киевской — 8 работников;
- в Волынской — 23 работника;
- в Галицкой — 46 работников;
- в Буковинской — 3 работника.