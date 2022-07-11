На столичному Печерську оперативники затримали чергового наркозбувача

26-річний фігурант продавав канабіс наркозалежним особам з рук в руки. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину. За скоєне йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації працівники відділу кримінальної поліції спільно зі слідчими Печерського управління поліції викрили чоловіка, який займався збутом наркотиків на території Києва. Встановлено, що незаконну торгівлю він здійснював з рук в руки наркозалежним мешканцям району.

Оперативники провели дві оперативні закупки та затримали збувача «на гарячому» під час того, як зловмисник продав 5 г наркотичної речовини – канабіс за 1 000 гривень. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Донеччини, 1995 року народження.

За місцем мешкання затриманого правоохоронці провели санкціонований обшук та вилучили грошові кошти, пакети з речовиною рослинного походження – канабіс, банківські картки, мобільний телефон та блокноти із записами.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва фігуранту повідомлено про підозру та подано клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою. Правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва