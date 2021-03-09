У Вінницькій області затримали зловмисника, який вимагав у вінничанина 1 000 доларів неіснуючого боргу

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5 березня оперативники кримінальної поліції із залученням бійців спецпідрозділу КОРД затримали 25-річного жителя м. Вінниці, який, погрожуючи фізичною розправою, вимагав грошові кошти у місцевого жителя. Зловмисника затримали під час передачі частини  зазначеної суми на території вінницького ринку.

Як розповів начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, до поліції звернувся 22-річний вінничанин з заявою про те, що невідомий йому чоловік тривалий час  безпідставно вимагає у нього гроші.  Зловмисник вивозив його в своєму автомобілі за місто, де  погрожував  розправою.

Під тиском залякування та погроз  чоловік кілька разів платив вимагачу   кошти, однак погрози  не припинилися. Зловмисник вимагав у потерпілого  1000 доларів США.

5 березня в ході оперативних заходів та слідчих дій поліцейські затримали вимагача під час передачі йому частини зазначеної суми.

Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.189 КК України (вимагання), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. На час досудового розслідування суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт.

Відділ комунікації поліції у Вінницькій області

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