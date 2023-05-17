Повідомлено про нову підозру одному з колишніх керівників української нафтопереробної компанії

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишньому виконувачу обов’язків першого заступника Голови Правління нафтопереробної компанії (2019-2022 рр.) повідомлено про підозру в заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу Генерального прокурора.

Вірогідно мова йде про екскерівника «Укртатнафти» Руслана Ляпку яког овзяли під варту ще в лютому цього року.

За даними слідства, службові особи нафтопереробної компанії заволоділи нафтою сирою на загальну суму понад 2 млрд грн. Вони незаконно перемістили її з митних складів за допомогою мережі магістральних нафтопроводів на територію нафтопереробного заводу для переробки та отримання світлих нафтопродуктів. В подальшому реалізували їх невстановленим особам.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Тривають заходи щодо встановлення інших службових осіб підприємства, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Раніше колишньому виконувачу обов’язків першого заступнику Голови Правління нафтопереробної компанії було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн та лютий 2022 року – на суму понад 680 млн грн, а також колишньому головному бухгалтеру зазначеного підприємства у пособництві в умисному ухиленні від сплати акцизного податку за січень 2022 року на суму понад 605 млн грн (ч. 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Служби безпеки України.