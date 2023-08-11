Повідомлено про підозру 33-річному жителю Черкащини, який жорстоко побив чоловіка

За процесуального керівництва прокурорів Маньківського відділу Уманської окружної прокуратури повідомлено про підозру 33-річному жителю Буцької територіальної громади за фактом заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України).

За версією слідства, 33-річний місцевий житель, перебуваючи на території центрального стадіону, у ході конфлікту з 57-річним чоловіком, утримуючи його за допомогою ременя для одягу, наніс останньому численні удари кулаками по голові та обличчю, чим спричинив тяжкі тілесні ушкодження.

До завершення досудового розслідування підозрюваний за рішенням суду перебуватиме під домашнім арештом.

Санкція статті Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури