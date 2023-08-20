Повідомлено про підозру 7 експравоохоронцям, які працюють на окупантів на тимчасово окупованих територіях

Працівники ДБР системно викривають та розслідують справи щодо експравоохоронців, які зрадили присягу та почали «прислужувати» окупантам на тимчасово окупованому Донбасі. За цей тиждень підозри оголошено 7 зрадникам та колаборантам.

Зокрема, ДБР підозрює п’ятьох колишніх правоохоронців, які «працевлаштувались» у незаконно створених органах загарбників на тимчасово окупованій території Луганщини.

Фігуранти обійняли в окупантів різні посади, в тому числі слідчого, дільничного. Один з них працює в окупаційній комендатурі та закликає населення добровільно здавати зброю. Всі фігуранти брали участь у створенні пропагандистських сюжетів для російських ЗМІ.

Колишнім працівникам правоохоронних органів повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 15 років, з конфіскацію майна.

Також працівники ДБР підозрюють у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України) й заступницю керівника відділу одного з правоохоронних органів Маріуполя. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінка активно сприяла становленню окупаційного режиму. Під час захоплення міста росіянами, вона перейшла на службу до так званої «поліції днр» та почала працювати слідчою у «новоствореному» «Іллічівському райвідділі відділу Маріупольського міського управління мвс» псевдореспубліки.

Крім того, експравоохоронниця сприяла «налагодженню» роботи за російським законодавством. Вона телефонувала колегам, які виїхали з окупації та не зрадили Україну, аби знайти матеріали кримінальних проваджень за фактами злочинів проти життя та здоров’я особи, для приведення у відповідність до законодавства так званої «днр».

А на Запоріжжі працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю з Якимівки, який у квітні 2022 року перейшов на бік ворога та здавав окупантам громадян, які чинили опір незаконній владі рф.

Після окупації селища він добровільно вступив до лав так званої «народної міліції». Після чого виконував всі вказівки й розпорядження керівників окупаційної адміністрації рф. Колишній правоохоронець зокрема незаконно вилучав табельну зброю, що належала його колишнім колегам, та передавав загарбникам.

Він брав активну участь у розшуку та затриманні місцевих мешканців, які були налаштовані проти незаконної окупаційної влади та чинили опір ворогу.

Колишньому правоохоронцю повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув’язнення з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво у досудових розслідуваннях здійснюють Офіс Генерального прокурора, Донецька та Запорізька обласні прокуратури.

ДБР