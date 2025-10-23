Повідомлено про підозру адміністратору телеграм-каналу, який публікував інформацію про пересування представників ТЦК
Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури повідомили про підозру мешканцю Благовіщенського, який адміністрував телеграм-канал «BlagoПогода».
Досудовим розслідуванням встановлено, що він систематично публікував інформацію про місця вручення повісток та пересування представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Кіровоградської області.
Такі дії створювали перешкоди у проведенні мобілізаційних заходів і сприяли ухиленню громадян від призову на військову службу в особливий період.
Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Кіровоградській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком.
