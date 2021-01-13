Повідомлено про підозру чоловіку, причетному до викрадення харків’янина

Зловмисником виявився 36-річний мешканець міста Дніпра.

15 жовтня 2020 року до Шевченківського відділу поліції звернувся 67-річний чоловік. Він заявив про те, що біля будинку на проспекті Перемоги двоє невідомих у цивільному одязі назвалися правоохоронцями та посадили його до автівки білого кольору. Під приводом поверхневої перевірки вони оглянули чоловіка та відвезли до селища Флоринка, де висадили на дорозі. Після того, як невідомі поїхали, заявник помітив відсутність ключів від квартири. Повернувшись додому, чоловік з’ясував, що з помешкання зникли колекційні монети, ювелірні вироби та інший антикваріат.

Того ж дня слідчий Шевченківського відділу поліції за даним фактом відкрив кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 6 років позбавлення волі.

В ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили одного чоловіка, причетного до злочину. Ним виявися 36-річний мешканець міста Дніпра. 8 січня 2021 року слідчі, під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №1, повідомили громадянину про підозру.

Під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили речовину рослинного походження зеленого кольору та речовину кристалічного походження білого кольору. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років тюремного ув’язнення. Вилучені речовини направлені на експертизу.

На даний час досудове розслідування триває, всі обставини злочину та можливі причетні особи встановлюються.

Відділ комунікації поліції Харківської області