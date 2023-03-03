Повідомлено про підозру чоловіку, який у столиці побив інспектора з паркування

Зловмисник накинувся з кулаками на чоловіка, коли той виписав йому постанову за порушення правил паркування транспортних засобів. За такі дії фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від працівника міської адміністрації про те, що на вулиці Чорнобильській під час виконання службових обов’язків його побили. За вказаною адресою виїхали працівники патрульної поліції, бригада швидкої медичної допомоги, а також слідчо-оперативна група.

По прибуттю патрульні встановили, що потерпілий – 23-річний інспектор з паркування відділу контролю за дотриманням правил зупинки, стоянки транспортних засобів. Нападника правоохоронці затримали на місці.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що інспектор з паркування виявив порушення автомобілем «Фольксваген» правил стоянки та почав виносити відповідну постанову про адміністративне правопорушення. 51-річний власник легковика у відповідь почав ображати інспектора, а після накинувся на нього з кулаками та завдав декілька ударів. Внаслідок цього потерпілий отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції за погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо службової особи. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Києва