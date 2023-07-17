Повідомлено про підозру чоловіку, який вчинив у Харкові потрійне вбивство та смертельну ДТП

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 20-річному чоловіку за фактом умисного вбивства трьох осіб, серед яких малолітня дитина (п. 1, п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України), за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч. 3 ст. 289 КК України) та за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

За даними слідства, вдень 16 липня 20-річний чоловік вбив у квартирі по вул. Метробудівників у м. Харкові свою 10-річну сестру, мати та 71-річного дідуся. Він наніс всім трьом множинні удари ножем.

Після скоєння вбивств зловмисник через службу таксі викликав автомобіль. Під загрозою застосування ножа він відібрав автівку у водія, а сам далі поїхав містом.

Під час керування в районі перехрестя вул. Героїв Праці та Гвардійців Широнинців зловмисник вчинив ДТП — на місці загинув 52-річний чоловік, який в цей час переходив дорогу по пішохідному переходу.

Після скоєння злочинів правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

Прокурори клопотатимуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура