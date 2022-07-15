Повідомлено про підозру двом колаборанткам на Харківщині

У колаборційній діяльності підозрюється освітянка з Вовчанська

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 55-річній жінці за фактом здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території України (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, жінка, будучи начальником відділу освіти Вовчанської міської ради, з моменту окупації 24 лютого 2022 року м. Вовчанськ вирішила співпрацювати з представниками країни-агресора.

Підозрювана скликала наради директорів шкіл та дитячих садочків, на яких проводила антиукраїнську агітацію та повідомляла про впровадження стандартів освіти рф. Крім того, жінка закликала колег співпрацювати з новоствореною владою.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

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Очолила незаконний пенсійний орган у Куп‘янську: повідомлено про підозру жінці

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 54-річній жінці за фактом добровільного зайняття посади громадянином України, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у тимчасово окупованому м. Куп’янськ підозрювана добровільно зайняла посаду керівника підрозділу пенсійного забезпечення так званої «тимчасової цивільної адміністрації Харківської області». Серед обов‘язків очільниці незаконного органу — видача «допомоги» від країни-агресора у сумі 10 тис. рублів.

Досудове розслідування проводить СВ Управління СБУ в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура