Повідомлено про підозру екскомандиру корвету “Тернопіль”, який у 2014 році перейшов на бік Росії

Капітан ІІІ рангу Максим Ємельяненко єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому командиру корвету “Тернопіль” Максиму Ємельяненко, який у 2014 році перейшов на бік російськиї окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Після захоплення росіянами його військової частини в Севастополі та корвету “Тернопіль”, капітан ІІІ рангу єдиний з екіпажу присягнув на вірність агресору.

Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на сторожовому кораблі “Ладний” на посаді помічника командира.

Слідчі ДБР спільно з кіберполіцією зібрали достатньо доказів та заочно повідомили зраднику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу).

Ємельяненку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.