Повідомлено про підозру грабіжнику, якого затримали в Оболонському районі столиці

Правопорушник накинувся на жінку ззаду і пограбував її. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Подія сталася на вулиці Полярній. Правопорушник зірвав з перехожої сережки, ланцюжок із підвіскою та намагався відібрати сумку. У той час, коли жінка кликала на допомогу, поряд проїжджав автомобіль співробітників патрульної поліції.

Поліцейські затримали кривдника на місці скоєння злочину у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний мешканець Херсонщини, раніше судимий за скоєння аналогічного злочину.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив грабіжнику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Районний суд столиці обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва