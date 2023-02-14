Повідомлено про підозру харківському блогеру, який втік до РФ і називає напад на Україну «поверненням земель»

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному харків’янину у поширенні матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, харків‘янин, відомий як блогер «Потон», викладає на свою сторінку відео з проросійькиии наративами. Наразі чоловік перебуває у Москві, звідки і знімає пропагандистські ролики, в яких підтримує країну-агресора.

У зверненні, яке блогер знімає на фоні Кремля, він називає українців та росіян «єдиним народом», а повномасштабне російське вторгнення — «поверненням земель».

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура