Повідомлено про підозру іноземцю – замовнику вибуху в Любомльському районному суді

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури 38-річному громадянину Литовської Республіки повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб шляхом вибуху умисному пошкодженні чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України).

Слідство вважає, що 38-річний житель Вільнюса замовив двом жителям Миколаївщини знищення матеріалів кримінального провадження про вчинення ним наркозлочинів, які перебували на розгляді у Любомльському районному суді.

Над ранок 15 січня 2022 року 28-річний та 43-річний чоловіки, розбивши вікно у кабінеті на першому поверсі приміщення суду, кинули туди вибуховий пристрій.

У результаті вибуху було пошкоджено майно Територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області на суму понад мільйон гривень.

На момент вибуху у суді іноземець перебував за межами України.

Вирішується питання про оголошення його у розшук.

Його спільників затримали 02 лютого 2022 року і невдовзі вони постануть перед судом.

Пресслужба Волинської обласної прокуратури