Повідомлено про підозру мешканці Лисичанська, яка пропагувала «русский мир»
За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянці України за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).
За даними слідства, у квітні 2022 року підозрювана переїхала з міста Лисичанськ до столиці. Використовуючи мобільний додаток «Viber», вступила в групу, де поширювала матеріали на підтримку військовослужбовців країни-агресора, виправдовувала агресію РФ проти України та прославляла її учасників.
Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet