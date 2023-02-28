Повідомлено про підозру мешканці Лисичанська, яка пропагувала «русский мир»

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За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянці України за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року підозрювана переїхала з міста Лисичанськ до столиці. Використовуючи мобільний додаток «Viber», вступила в групу, де поширювала матеріали на підтримку військовослужбовців країни-агресора, виправдовувала агресію РФ проти України та прославляла її учасників.

На зображенні може бути: 2 людини, люди стоять та у приміщенні

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура

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