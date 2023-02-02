Повідомлено про підозру організаторам рейдерського захоплення Бучаводоканалу

Служба безпеки ідентифікувала всіх учасників спроби рейдерського захоплення комунального підприємства «Бучаводоканал» у Київській області.

Серед організаторів злочину – керівництво місцевого добровольчого формування.

Встановлено, що у серпні минулого року 10 озброєних добробатівців незаконно увірвалися на територію об’єкту водопостачання, який перебуває в комунальній власності Бучанської міськради.

Після проникнення на територію підприємства зловмисники заблокували пересування чотирьох його працівників.

Погрожуючи фізичною розправою, рейдери не допускали комунальників до техобслуговування водонапірного пункту та насосів, що спричинило перебої у водозабезпеченні міста.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у штабі добровольчого формування та приміщенні Ірпінської міської ради, правоохоронці виявили незареєстровану автоматичну зброю та понад 250 набоїв різного калібру.

Наразі трьом організаторам рейдерського захоплення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ч. 2 ст. 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд), та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Розслідування проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Служба безпеки України