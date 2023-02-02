Повідомлено про підозру організаторам рейдерського захоплення Бучаводоканалу

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Служба безпеки ідентифікувала всіх учасників спроби рейдерського захоплення комунального підприємства «Бучаводоканал» у Київській області.
Серед організаторів злочину – керівництво місцевого добровольчого формування.

Встановлено, що у серпні минулого року 10 озброєних добробатівців незаконно увірвалися на територію об’єкту водопостачання, який перебуває в комунальній власності Бучанської міськради.

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Після проникнення на територію підприємства зловмисники заблокували пересування чотирьох його працівників.

Погрожуючи фізичною розправою, рейдери не допускали комунальників до техобслуговування водонапірного пункту та насосів, що спричинило перебої у водозабезпеченні міста.

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Під час обшуків за адресами проживання фігурантів, а також у штабі добровольчого формування та приміщенні Ірпінської міської ради, правоохоронці виявили незареєстровану автоматичну зброю та понад 250 набоїв різного калібру.

Наразі трьом організаторам рейдерського захоплення повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Крім цього, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій зловмисників за ч. 2 ст. 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель чи споруд), та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Розслідування проводили співробітники СБУ м. Києва та Київської області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Служба безпеки України

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