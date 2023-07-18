Повідомлено про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

ДБР повідомило про підозру організатору масштабного наркотрафіку до Київського СІЗО

Працівники ДБР повідомили підозру так званому «смотрящому», який організував наркотрафік до Державної установи «Київський слідчий ізолятор».

«Кримінальний авторитет» координував учасників угруповання, з його схвалення відбувалося придбання наркотичних засобів «на волі» та здійснювалася їх передача до установи для подальшого збуту ув’язненим. Серед його спільників – утриманці слідчого ізолятора та місцеві мешканці. Наркотрафік покривав співробітник установи.

Нагадаємо, що у січні 2023 року слідчі ДБР за оперативного супроводження ДСР Нацполіції викрили та заблокували масштабне постачання наркотичних речовин, замаскованих під звичайні передачі до СІЗО через поштові відправлення.

Під час розслідування було встановлено, що організував наркотрафік громадянин Молдови, обвинувачений в умисному вбивстві. У слідчому ізоляторі він набув статусу так званого «смотрящого» за одним із корпусів СІЗО та вирішив налагодити постачання туди наркотиків.

Кримінальнику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) та ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує ще до 15 років за ґратами.

Ще шести фігурантам провадження повідомлено про підозру у січні цього року, – за ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

ДБР