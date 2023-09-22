Повідомлено про підозру підприємцю, який привласнив кошти оборонного підприємства на Львівщині

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру власнику приватного підприємства, який заволодів грошима стратегічного оборонного заводу на сотні тисяч гривень.

На початку 2020 року завод оголосив тендер на закупівлю машини контактного зварювання. Це обладнання було необхідне для ремонту військової техніки, яка давала відсіч російській агресії на сході країни.

Власник зареєстрованого у Києві підприємства подав пропозицію з найнижчою ціною – 495 тис. грн й, відповідно, переміг у тендері. Після укладення угоди завод перерахував 80% суми за обладнання на рахунок підприємства, яке мало впродовж двох місяців його встановити.

Однак підприємець не збирався виконувати замовлення, адже у нього не було ані самого обладнання, ані кваліфікованого персоналу, який зміг би провести передбачені угодою роботи.

Щоб уникнути виконання передбачених угодою зобов’язань, зловмисник продав корпоративні права у статутному капіталі підприємства іншій комерційній структурі, зареєстрованій в офшорній зоні на Сейшельських островах.

Підприємцю повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Вживаються заходи для відшкодування завданих державі збитків.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР