До 15 та 13 років позбавлення волі засуджено двох «силовиків «лнр»

За публічного обвинувачення прокурорів Сватівської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області двох громадян визнано винними у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Їх засуджено до 15 та 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також особам забороняється впродовж 15 та 13 років обіймати посади в правоохоронних органах.

Прокурори у суді довели, що засуджені у 2022 році добровільно обійняли посади у незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території.

Експравоохоронець із Рубіжного при окупантах став «командиром взводу ізолятора тимчасового тримання Троїцького райвідділу внутрішніх справ мвс лнр». На цій посаді він забезпечує охорону утримуваних в’язнів та виконує злочинні накази вищого керівництва.

Інший засуджений – мешканець міста Ровеньки. Чоловік підтримує окупаційну владу держави-агресора з 2014 року. Тоді приїхав до Луганська і вступив на службу «слідчого управління генпрокуратури лнр».

Після повномасштабного вторгнення рф в Україну став працювати в окупаційній «прокуратурі Новоайдарського району лнр».

Вироки ухвалювалися заочно. Покарання засуджені відбуватимуть із моменту затримання.

Наразі вони оголошені у розшук.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури