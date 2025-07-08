Повідомлено про підозру полтавцю, який надав неправдиві свідчення під час слідства

Працівники ДБР повідомили про підозру мешканцю Полтави за свідоме намагання ввести в оману слідство.

Виступаючи свідком у справі чоловік свідомо надав слідству неправдиві показання, попри офіційне попередження про кримінальну відповідальність.

Він заперечував обставини, що мали суттєве значення для справи, та надавав викривлену інформацію.

Водночас слідством зібрано достатньо доказів, що свідчать про обізнаність підозрюваного із деталями розслідуваних подій, його активне спілкування з іншими фігурантами провадження та безпосередню залученість до них.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 384 КК України — надання завідомо неправдивих показань свідком органу досудового розслідування. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 2 років.

ДБР наголошує, надання неправдивих або перекручених показань з метою введення слідства в оману — це свідоме перешкоджання правосуддю, яке має серйозні правові наслідки. Усі такі дії отримають належну правову оцінку згідно з чинним законодавством.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань