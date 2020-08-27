Завдяки камерам системи «Безпечне місто» столичні оперативники розшукали викрадача автівки (фото)

Зловмисник за допомогою троса відбуксував чужий транспортний засіб та сховав його. Проте поліцейські по камерах відеонагляду встановили напрямок руху викраденої автівки та розшукали водія. Наступні п’ять років він може провести у місцях позбавлення волі.

До поліції Києва звернувся місцевий мешканець із повідомленням про те, що на вулиці Бурмистенка в нього викрали автомобіль. На місце події виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

За словами слідчого Голосіївського управління поліції Влада Кузьменка, після проведення першочергових слідчих дій поліцейські встановили, що автівка перебувала на парковці біля будинку власника тривалий час, оскільки мала несправності та відсутність державних номерних знаків:

«Під час аналізу відео з камер системи «Безпечне місто», які розташовані на прилеглих вулицях, ми встановили обставини вчинення злочину. Ми побачили, як зловмисник приїхав на власному автомобілі та за допомогою троса відбуксував чужий легковик. У подальшому оперативники знайшли викрадену автівку, а ми затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – раніше не судимий мешканець Київщини, 1990 року народження».

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі підготували клопотання до Голосіївського районного суду про обрання викрадачу запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва