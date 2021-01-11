Повідомлено про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи бурштинокопачів

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури у кримінальному провадженні за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 240-1 КК України у складі організованої злочинної групи, повідомлено про підозру трьом жителям Володимирецького району.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28-річний житель Володимиреччини, діючи як організатор, керівник та безпосередній виконавець створеної ним організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, діючи умисно, в січні 2020 року вступив у злочинну змову та залучив до складу організованої групи двох 27-річних земляків, а також епізодично залучаючи інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які не входили до складу організованої групи, у період з січня 2020 року по 18 серпня 2020 року, діючи в денну та нічну пору доби, на землях лісового фонду поблизу сіл Довговоля, Острівці та Жовкині Володимирецького району, самовільно, без отримання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами, за допомогою придбаних шести мотопомп кустарного виробництва, систематично здійснювали незаконне видобування каміння бурштину-сирцю.

Досудове розслідування проводиться слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області та перебуває на контролі керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури