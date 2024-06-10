Повідомлено про підозру у державній зраді головному лісничому з Луганщини

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру головному лісничому ДП «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство» у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, в кінці червня 2022 року працівниця правоохоронного органу зрадила присязі.

Підозрювана добровільно обійняла посаду «головного лісничого» у незаконно створеному органі влади – «державному унітарному підприємстві лнр «Сєвєродонецьке лісомисливське господарство». Воно підпорядковується окупаційному «міністерству природи лнр».

Дотепер вона продовжує виконувати накази вищого керівництва, співпрацює з представниками мінприроди рф та військовослужбовцями держави-агресора.

Крім того, після початку повномасштабного вторгнення жінка закликала колишніх колег переходити на службу до окупаційної влади.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантки у розшук та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід ‒ співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури