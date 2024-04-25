Повідомлено про підозру у колабораціонізмі експосадовцю Укртрансбезпеки з Луганщини

За процесуального керівництва Щастинської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину.

Йому інкриміновано добровільне зайняття посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, мешканець Новоайдара, ексначальник управління Укртрансбезпеки у Луганській області після повномасштабного російського вторгнення почав співпрацювати з окупантами.

Чоловік надалі залишався на території захопленого населеного пункту.

Навесні 2023 року підозрюваний став «інспектором відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху з обслуговування Новоайдарського району управління державної інспекції безпеки дорожнього руху мвс лнр».

До його обов’язків входить патрулювання доріг, перевірка транспортних засобів та водійських посвідчень, видача штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ України в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Щастинської окружної прокуратури)