Повідомлено про підозру в державній зраді жителю Житомирщини, завербованому ФСБ РФ

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством фактів, місцевому жителю повідомлено про підозру у державній зраді, тобто, умисно вчиненому громадянином України на шкоду економічній та інформаційній безпеці України: надання іноземній державі та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

Слідством установлено, що 36-річний мешканець Житомирського району, будучи працівником державного підприємства з обслуговування офіційних заходів Верховної Ради України, з метою збору конфіденційної інформації у державних органах України, погодився на співпрацю із співробітником фсб російської федерації.

Це відбулося під час чергової поїздки до родичів, які проживають у тимчасово окупованій АР Крим. У розмові з феесбешником підозрюваний похвалився відео про святкування Нового року статусних гостей та іноземних делегацій, в обслуговуванні яких він брав участь.

Оцінивши рівень середовища, до якого має доступ потенційний агент, співробітник фсб запропонував йому зібрати інформацію про події у Верховній Раді України, візити іноземних делегацій, учасників та теми розмов, пообіцявши навіть передати пристрій для приховуваного запису. Винагородою за «службу» мало бути сприяння в одержанні російського громадянства.

Викрито злочин завдяки спільним злагодженим діям Житомирської обласної прокуратури та Управління СБУ в області, яке проводить досудове розслідування.

Додатково. Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури