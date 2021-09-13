Повідомлено про підозру водію, який влаштував ДТП із 8 автомобілями на Столичному шосе

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури водію автомобіля «Honda» повідомлено про підозру за фактом ДТП, у неділю 12 вересня на Столичному шосе у Києві (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Як встановлено слідством, водій автомобіля «Honda», рухаючись по Столичному шосе у напрямку м. Обухів, скоїв зіткнення з попутним автомобілем «KIA Ceed», після чого вказані транспортні засоби виїхали на зустрічний напрямок руху, де відбулося зіткнення із ще 6 автомобілями.

За попередніми даними, внаслідок ДТП постраждало троє людей.

Водія «Honda» затримали у порядку ст. 208 КПК України. Прилад «Драгер» показав 1, 7 проміле алкоголю в його крові.

Наразі до Шевченківського районного суду м. Києва підготовлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура