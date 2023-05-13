Повідомлено про підозру жителю Вінницького району, який незаконно позбавив волі чоловіка

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчими слідчого управління ГУНП у Вінницькій області повідомлено про підозру жителю Вінницького району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини).

Слідством установлено, що 61-річний фермер 10.05.2023 приїхав до своєї матері для владнання конфлікту, що виник між нею і чоловіком, який тимчасово проживав у її будинку. У сина господарки оселі виник умисел на позбавлення волі «квартиранта».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне позбавлення волі та вільне пересування чоловіка, підозрюваний надів на руки потерпілого кайданки та вивіз до підсобного приміщення власної ферми. Діючи умисно, зловмисник надів на утримуваного металевий ланцюг довжиною майже 4 метри та вагою понад 14 кг, який прикріпив до кайданок та, перекинувши через балку перекриття будівлі, скував його кінці навісним замком, чим позбавив чоловіка можливості вільно пересуватися та заподіяв йому фізичних страждань.

Наступного дня потерпілому вдалося звільнитися, розкрутивши з’єднання ланцюга, вибивши двері у підсобному приміщенні та, із закованими у кайданки і ланцюг руками побігти у напрямку автомобільної дороги. Там він зупинив вантажівку та попросив у водія про допомогу.

У лікарні у чоловіка виявлено забій голови, грудної клітини, множинні садна на спині, забійні рани обох гомілок.

Наразі правопорушнику вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України. Такий злочин карається позбавленням волі до 5 років.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури