Повідомлено про ще одну підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ «кремлівського патріархату»

Фігурант виклав допис у фейсбуці, який закликав до розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Правоохоронці зібрали беззаперечні докази злочинної діяльності черкаського клірика.

Митрополит у публічних висловлюваннях на сторінці в соціальній мережі поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та переконань. Комплексні заходи проводили слідчі ГУНП в Черкаській області спільно зі співробітниками СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури.

Наразі фігуранту повідомлено про ще одну підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (Порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань вчинене службовою особою повторно). Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Черкаської області