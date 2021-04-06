Працівник пансіонату на Херсонщині поцупив гроші у колеги

В «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини зателефонував 29-річний чоловік, який повідомив про крадіжку

Він розповів, що працює в одному з пансіонатів у с. Залізний Порт та 1 квітня до нього в кімнату заселився ще один чоловік, який також влаштувався на роботу в цей заклад. Ввечері односелець пішов з кімнати та до сьогодні не повернувся.

Заявник оглянув кімнату та виявив, що з його гаманця, який зберігався в шухляді, зникли гроші в сумі 2700 доларів США та 2 тисячі російських рублів. За даним фактом проводиться перевірка.

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— До поліції звернувся 51-річний житель с. Чорнобаївка. Чоловік повідомив, що два дні тому його 44-річна співмешканка викрала у заявника 5 тисяч гривень. За даним фактом проводиться перевірка.

Відділ комунікації поліції Херсонської області