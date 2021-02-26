Працівника поліції судитимуть за збут наркотиків

Прокуратурою міста Києва спільно з ТУ ДБР, розташованим в м. Києві, завершено досудове розслідування за фактом збуту працівником поліції наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. ч. 2, 3 ст. 307 та ч. 1 ст. 263 КК України).

В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували декілька епізодів збуту 30-річним інспектором СВ Солом’янського УП ГУ НП у м. Києві заборонених речовин, а саме: 10 гр амфетаміну, 12 гр МДМА та 42 гр кокаїну.

У подальшому під час обшуків, проведених у поліцейського, виявили та вилучили 40 грамів МДМА, 5 грамів кокаїну, а також близько 900 боєприпасів до нарізної вогнепальної зброї, які він незаконно зберігав.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Обвинувальний акт скеровано до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Обвинуваченого звільнено з лав поліції.

Санкція статті передбачає покарання від 6 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура