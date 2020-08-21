Працівників Укртрансбезпеки двох областей підозрюють в наданні та отриманні хабарів

Сьогодні, 20 серпня, слідчі – детективи слідчого управління ГУНП у Вінницькій області оголосили про підозру двом співробітникам Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій і Хмельницькій областях та перевізнику у вчиненні злочинів під час здійснення вантажних перевезень.

Перевізник та службовець Управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області підозрюються у наданні неправомірної вигоди службовій особі за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України. Працівник Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області — в отриманні неправомірної вигоди за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Оперативне супроводження в кримінальному провадженні здійснюють працівники управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області.

Поліцейські провели обшуки за місцем проживання підозрюваних осіб, у транспортних засобах, під час яких вилучили грошові кошти, мобільні телефони, документацію, «чорнові» записи, які підтверджують злочинну діяльність останніх.

Як зазначив начальник ГУНП у Вінницькій області Іван Іщенко, слідство обгрунтовано підозрює службових осіб Укртрансбезпеки двох областей та приватного підприємця в організації злочинної схеми.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020 року директор приватного підприємства, яке займається вантажними перевезеннями до Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з працівником управління Укртрансбезпеки у Вінницькій області, надавали неправомірну вигоду співробітнику Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області для забезпечення безперешкодного проїзду вантажних автомобілів.

Транспортні засоби завантажувались будівельними матеріалами понад установлену допустиму норму, поза габаритно-ваговим контролем. При цьому грошові кошти у якості неправомірної вигоди надавались службовій особі Управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області шляхом перерахунку на банківську картку.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Вінницької області