Госэкоинспекция выписала штраф более чем на 600 миллионов за самовольную добычу песка

Госэкоинспекция выписала штраф хозяйству в Харьковской области на 612, 2 миллионов за самовольную добычу песка.

Об этом сообщил в фейсбуке глава ГЭИ Андрей Мальованый.

«Самовольная добыча песка, которую осуществляло фермерское хозяйство » Черкашин» в Харьковской области. Госэкоинспекция рассчитала 612,2 миллиона гривен убытков, которые хозяйство обязано возместить государству в добровольном или судебном порядке», — говорится в сообщении.

Сейчас материалы этого дела направлены в следственное управление ГУ Национальной полиции Харьковской области для выяснения всех обстоятельств.