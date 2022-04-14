Зафіксована нова кібератака: ворог намагається викрасти персональні дані українців

Ворожі хакери вкотре атакують українців, використовуючи актуальні питання, пов’язані з війною.

В Україні зафіксована нова кібератака, спрямована на викрадення даних.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Урядова команда реагування попереджає про масове поширення серед громадян України небезпечних документів з назвою «Мобілізаційний реєстр.xls».

Відзначається, що відкриття документа призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми IcedID, також відомої як BankBot. Вона належить до класу «банківських троянських програм», і, серед іншого, забезпечує викрадення аутентифікаційних даних. // УНІАН