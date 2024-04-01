Працівник столичного військкомату (ТЦК) брав за відстрочку від мобілізації усього 300 доларів

За вказану суму коштів порушник обіцяв поставити на військовий облік та надати відстрочку від призову мешканцю Дніпра, який планував переїхати до столиці та влаштуватись на підприємство. За «допомогу» підозрюваному загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Слідчі главку поліції Києва спільно з працівниками управління стратегічних розслідувань у м. Києві та за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону викрили у корупційній схемі провідного спеціаліста мобілізаційного відділу одного зі столичних районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Поліцейські встановили, що до працівника ТЦК СП звернувся представник одного зі столичних підприємств з проханням поставити їхнього майбутнього працівника на військовий облік. Сам чоловік мешкав у Дніпрі й мав приїхати до столиці, а щоб офіційно працевлаштуватися йому треба перебувати на військовому обліку.

Працівник ТЦК запевнив співрозмовника про те, що його робітника відразу мобілізують на військову службу, проте запропонував надати йому 300 доларів США, аби він вплинув на своє керівництво, щоб надати дніпрянину відстрочку.

У ході слідчих дій правоохоронці задокументували злочинну пропозицію службовця та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва