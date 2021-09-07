Правоохоронці Дніпропетровщини затримали підозрюваного у замаху на вбивство

Майже два роки нападник переховувався від органів слідства та був затриманий у Києві.

Злочин стався 16 листопада 2019 року біля одного із розважальних закладів Новомосковська. Правоохоронці встановили, що під час конфлікту 26-річний чоловік наніс ножове поранення у живіт місцевому жителю, після чого з місця злочину втік.

За вказаним фактом слідчим Новомосковського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.15 ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Досудовим слідством доведено причетність нападника до злочину та 19 листопада 2019 року за погодженням із прокуратурою йому повідомили про підозру та оголосили у розшук.

Майже два роки він переховувався від органів влади та третього вересня співробітниками управління карного розшуку поліції Дніпропетровської області та Новомосковського районного відділу поліції за силової підтримки полку поліції особливого призначення його затримали у місті Києві.

Наразі правоохоронці доставили підозрюваного до Дніпропетровської області, де обрали запобіжний захід, у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Новомосковського РВП