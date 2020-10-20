Прокуратура відстояла у Верховному Суді справедливе засудження винуватця смертельної ДТП

Вироком Чернівецького апеляційного суду від 24 лютого 2020 року, 26-річного мешканця села Грозинці Хотинського району Чернівецької області засуджено за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч. 2 ст. 286 КК України) до 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Верховний Суд підтримав позицію сторони обвинувачення, яка спростувала всі доводи захисників, та підтвердив, що зазначене покарання є справедливим заходом примусу для виправлення засудженого.

26-річного буковинця визнано винним у тому, що 6 лютого 2018 року, в селі Рідківці Новоселицького району Чернівецької області, керуючи автомобілем «Mercedes-Benz», у стані алкогольного сп’яніння, він здійснив виїзд на зустрічну смугу автодороги, де скоїв зіткнення з автомобілем марки «ВАЗ», в салоні якого, окрім водія, перебувало ще троє пасажирів, один з яких – 23-річний мешканець села Топорівці Новоселицького району,загинув, а інші отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.