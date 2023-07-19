Правоохоронці Конотопа затримали чоловіка, який завдав ножових поранень двом жінкам

Під час розпивання спиртних напоїв між чоловіком та його двома гостями виник конфлікт, внаслідок якого жінки отримали ножові поранення. Поліцейські затримали зловмисника, він дає свої покази слідчим.

Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні потрапила 37-річна та 53- річна місцеві мешканки з колото-різаними ранами. Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпілим спричинив співмешканець однієї із них, у ході раптово виниклого конфлікту під час спільного вживання алкоголю.

Слідчо-оперативна група негайно вирушила на місце події. Поліцейські встановили місцезнаходження чоловіка та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник зізнався у скоєному та розповів про обставини, за яких вдарив ножем своїх гостей.

Зі слів нападника, у ході застілля між ними виникла сварка, одна з жінок штовхнула господаря будинку. Останній не втримався, схопив ніж та наніс жінкам по декілька ударів в різні частини тіла.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Наразі вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області