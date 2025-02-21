Правоохоронці Полтавщини викрили корупційну схему у сфері містобудування

Поліція Полтавщини задокументувала факт вимагання неправомірної вигоди посадовцем однієї з міських рад області у змові з підприємницею.

За даними начальника поліції Полтавської області Євгена Рогачова, начальник відділу містобудування та архітектури разом із 44-річною пособницею вимагали гроші у власника земельної ділянки за погодження містобудівних умов, проєктної документації та інших дозвільних документів на будівництво.

Обумовлену суму чоловік передав частинами: 50 тис. грн – у січні та ще 150 тис. грн – в лютому.

Корупційну схему викрили працівники Слідчого управління поліції Полтавщини спільно з регіональним Управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

«Встановлено, що 46-річний посадовець отримав неправомірну вигоду, використовуючи своє службове становище для сприяння у видачі дозвільних документів. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Підприємниця підозрюється у пособництві в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України)», – зазначив Євген Рогачов.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За матеріалами Слідчого управління ГУНП)