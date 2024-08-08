Правоохоронці столичної підземки затримали чоловіка за пограбування жінки

Зловмисник, перебуваючи у вагоні метро, вирвав з рук пасажирки блокнот, в якому знаходились 1500 гривень. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, правопорушнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Днями на станції метро “Оболонь” до поліцейського звернулася місцева мешканка та повідомила, що її пограбував незнайомий чоловік.

Правоохоронці з’ясували, що порушник перебуваючи у вагоні потягу, помітив в руках пасажирки блокнот в якому знаходились гроші.

Підійшовши до неї, зловмисник вирвав записник та втік. По “гарячих слідах” поліцейські затримали 30-річного уродженця Херсонщини у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, слідчі слідчого відділу управління поліції в метрополітені повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленнгя волі строком др десяти років. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва