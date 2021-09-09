Правоохоронці викрили киянина, який за допомогою платіжних систем ошукав близько 100 громадян

Шляхом підбору даних для аутентифікації, фігурант перерахував на власний рахунок понад 100 тисяч гривень. За скоєне йому загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідчими Солом’янського управління поліції спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам Києва під процесуальним керівництвом Солом’янської окружної прокуратури викрито чоловіка, який за допомогою накопичувальних програм на Інтернет-платформах перерахував на власний рахунок близько 100 тисяч гривень. За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження, в рамках якого задокументували протиправну діяльність фігуранта.

Правоохоронці з’ясували, що протягом трьох місяців правопорушник шляхом підбору особистих даних заходив на особисті сторінки клієнтів накопичувальних та платіжних систем та перераховував на мобільний рахунок нараховані бали. Встановивши причетність чоловіка до незаконного втручання у облікові записи, працівники поліції затримали його у порядку ст. 208 кримінального процесуального кодексу України. Він — раніше не судимий мешканець столиці, 1988 року народження.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, котрі використовувалися у протиправній діяльності зловмисника.

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури слідчим Солом’янського управління поліції повідомлено фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва