Правоохоронці вилучили арсенал військових засобів ураження в будинку жителя Скадовська

Працівники Скадовського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої окружної прокуратури провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта.

— Ми виявили схованки з різноманітними видами зброї та боєприпасів. Вилучили гранатомет РПГ-18, 8 осколкових боєприпасів, 3 гранатометні постріли, 2 тротилові шашки, запали, пластид, понад 500 патронів до вогнепальної зброї та магазини до автомата Калашникова, — повідомив начальник Скадовського районного відділу поліції Олександр Рогожин.

Як пояснив власник будинку, вказані предмети він нібито знайшов за територією міста Скадовськ. Дії правопорушника кваліфіковані за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, в ході якого встановлюється джерело походження зброї та боєприпасів і мета їх зберігання. Вилучений арсенал направлений на експертне дослідження.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Скадовська окружна прокуратура.

Відділ комунікації поліції Херсонської області