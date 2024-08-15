Посадовець кінологічного центру за 21 000 євро обіцяв переправити чоловіка за кордон

Працівники ДБР у взаємодії з управлінням внутрішньої безпеки Держприкордонслужби викрили посадовця Кінологічного навчального центру, який хотів налагодити канал переправлення чоловіків за кордон.

На початку липня цього року посадовець запропонував мешканцю Львівської області за 21 тисячу євро перевести його через державний кордон. Велику суму посадовець пояснив терміновістю та складністю завдання. Він також пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим.

За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки, поки не встановлені супроводжуючі, мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Посадовець порадив чоловікові взяти з собою придатні для походів одяг та взуття.

Передачу грошей посадовець призначив 11 серпня поблизу автовокзалу у Львові. Забрати кошти попросив свого знайомого, який не був обізнаний зі злочинною схемою. Після отримання коштів від посередника посадовця затримали правоохоронці.

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев’яти років.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної схеми.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

ДБР