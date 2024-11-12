Правоохоронці викрили киянина у незаконному зберіганні зброї та набоїв

Серед вилученого – пістолет, пістолет-кулемет, автомат зі спорядженим магазином, а також набої різного калібру. Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру, за скоєне йому загрожує до семи років в’язниці.

Викрили порушника оперативники Оболонського управління поліції та столичного главку за силової підтримки спецпризначенців ППОП № 1.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в оселі фігуранта, у ході якого вилучили пістолет «ТТ», пістолет-кулемет «Скорпіон», автомат АКС – 74У зі спорядженим магазином, а також 113 набоїв різного калібру. Слідчі вилучили речові докази, а 47-річного господаря оселі затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва