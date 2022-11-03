За колабораційну діяльність судитимуть керівника держпідприємства з Луганщини

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно посадовця з Луганщини.

Слідством встановлено, що в період із 24 лютого по 04 травня 2022 року 60-річний чоловік, виконувач обов’язків керівника філії одного з держпідприємств Луганщини вступив в злочинну змову з окупаційними військами рф та представниками т. зв. «лнр».

Обвинувачений, перебуваючи на території Старобільського району, добровільно передав представникам збройних формувань держави-агресора та нзф «лнр» матеріальні ресурси, що перебували у віданні філії.

В подальшому він добровільно зайняв посаду директора так званого «гуп лнр «Деркульский конный завод» та провадив господарську діяльність зі змішаного сільського господарства.

Йому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури