Знешкоджено два злочинні угруповання, які розповсюджували наркотичні речовини на території західних областей

На Прикарпатті так звана «смотряща за камерою» налагодила наркотрафік до СІЗО, а на Рівненщині зловмисники організували виготовлення та збут наркотиків на території області. Обвинувальні акти відносно 11 фігурантів скеровано до суду.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Рівненькій області задокументували протиправну діяльність злочинної групи у складі шести осіб. У двох нарколабораторіях її учасники виготовляти метамфетамін і збували на території міста Рівне та регіону.

Ще один канал розповсюдження наркотиків перекрили оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області. Організувала наркотрафік до СІЗО 29-річна так звана «смотряща за камерою».

Фігурантка залучила до протиправної діяльності свою співкамерницю та ще трьох осіб із волі. Останні передавали наркотичні речовини до установи у вигляді передач, ховаючи їх у товари загального вжитку, засоби гігієни та харчові продукти. Після отримання посилок організаторка угруповання розповсюджувала «товар» серед інших ув’язнених за готівку.

Загалом, 11 фігурантам двох угруповань – організаторам та співучасникам – співробітниками слідчих підрозділів ГУНП в Рівненській та Івано-Франківській областях було повідомлено про підозру:

– ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

– ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту);

– ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів);

– ч. 2 та 3 ст. 27, ч. 3 ст. 313 (Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування в обох кримінальних провадженнях завершено, обвинувальні акти за погодженням з Рівненською та Івано-Франківською обласними прокуратурами скеровано до суду для розгляду справи по суті.

Заходи з викриття проводилися спільно з працівниками оперативного відділу ДУ «УВП №12» із залученням спецпризначенців роти поліції особливого призначення Нацполіції.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України