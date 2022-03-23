Правоохоронці Закарпаття затримали зловмисника, що фігурує в незаконному переправленні осіб через держкордон

Вчора, 22 березня, у селі Велика Паладь Берегівського району, приблизно за 200 метрів від державного кордону, працівники прикордонної служби намагалися зупинити для перевірки автомобіль «Ford Transit» з іноземними номерами.

Водій транспортного засобу не виконав законну вимогу військовослужбовця зупинитися, а навпаки, діючи умисно, створив загрозу наїзду на нього та втік.

На щастя, військовослужбовець вчасно зорієнтувався та уникнув наїзду. Самого водія вже за лічені хвилини наздогнали та затримали правоохоронці.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував 19-річний мешканець села Перехрестя Берегівського району. Водій, а також його пасажири – 35-ти, 29-ти та 23-ох річні чоловіки, не змогли пояснити причину таких своїх дій.

Однак за оперативною інформацією відомо, що 19-річний водій може бути причетний до організації незаконного переправлення осіб через держкордон.

Працівники поліції затримали його в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Автомобіль «Ford Transit» працівники поліції вилучили та помістили на штрафмайданчик. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області