Правоохоронці Закарпаття затримали зловмисника, що фігурує в незаконному переправленні осіб через держкордон

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Вчора, 22 березня, у селі Велика Паладь Берегівського району, приблизно за 200 метрів від державного кордону, працівники прикордонної служби намагалися зупинити для перевірки автомобіль «Ford Transit» з іноземними номерами.

Водій транспортного засобу не виконав законну вимогу військовослужбовця зупинитися, а навпаки, діючи умисно, створив загрозу наїзду на нього та втік.

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На щастя, військовослужбовець вчасно зорієнтувався та уникнув наїзду. Самого водія вже за лічені хвилини наздогнали та затримали правоохоронці.

Встановлено, що за кермом автомобіля перебував 19-річний мешканець села Перехрестя Берегівського району. Водій, а також його пасажири – 35-ти, 29-ти та 23-ох річні чоловіки, не змогли пояснити причину таких своїх дій.

Однак за оперативною інформацією відомо, що 19-річний водій може бути причетний до організації незаконного переправлення осіб через держкордон.

Працівники поліції затримали його в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років.

Автомобіль «Ford Transit» працівники поліції вилучили та помістили на штрафмайданчик. Слідство у справі триває.

Поліція Закарпатської області

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