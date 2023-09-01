Представлялися працівниками банку і привласнювали гроші: проведено 17 обшуків у шахрайських call-центрах в чотирьох містах

Кіберполіцейські провели 17 обшуків у шахрайських саll-центрах у Львові, Одесі, Дніпрі та Кривому Розі. Аферисти дзвонили громадянам під виглядом працівників банку, мобільних операторів дізнавалися дані карток і привласнювали гроші.

Про це інформує УНН з посиланням на Telegram Кіберполіції України.

“Аферисти телефонували громадянам під виглядом працівників банків і мобільних операторів. Правопорушники дізнавалися дані карток і коди із SMS-повідомлень для подальшого привласнення грошей. Також, громадянам пропонували вкладати кошти в криптовалюту чи зайнятися інвестуванням”, – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що у відповідних call-центрах працювало понад 800 осіб. Правоохоронці інформують, що шахраї заздалегідь розроблювали сценарії спілкування з “клієнтами”, операторів навчали застосовувати маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри. Аферисти також обладнали офіси електронно-обчислювальною технікою та Sip-телефонією.

Правоохоронці провели 17 обшуків, під час яких вилучили майже 900 одиниць компʼютерної техніки, а також мобільні телефони, жорсткі диски, SIM-картки та документацію. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем. Відкрито чотири кримінальні провадження за ч. 2, 3, 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ.