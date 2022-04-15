Причетні до ДРГ, наркотики і розшук за вбивство: ДБР на Одещині провело масштабну спецоперацію

В умовах військової агресії росії працівники ДБР постійно проводить роботу щодо виявлення представників ворожих ДРГ, колаборантів та інших злочинців, які переховуються від правосуддя. Працівники Бюро регулярно припиняють та попереджають незаконну діяльність угруповань та злочинних організацій, які впливають на криміногенну та оборонну ситуацію в умовах воєнного стану

Особлива увага приділяється Одещині, оскільки ворог не полишає планів захоплення регіону. Для диверсійної роботи агресор намагається залучити як працівників правоохоронних органів, так і місцевих мешканців — представників численних діаспор. Працівники ДБР перевіряють всю інформацію, яку вдається отримати в результаті оперативно-слідчих заходів.

Лише впродовж цього тижня на Одещині працівники ДБР спільно з співробітниками ДСР Національної поліції України провели масштабну спецоперацію та перевірили на можливі контакти з представниками країни-окупанта понад 40 осіб, причетних до кримінального світу. Для достовірності отриманої інформації більшість із них проходили опитування за допомогою поліграфа.

В результаті виявлено 3-х осіб, які можуть бути причетні до діяльності ворожих диверсійних груп. Порушено кримінальне провадження за державну зраду (ч. 1 ст. 111-1 КК України). Усіх передано Службі безпеки України.

Крім цього, за сприяння ГУ ДМС України в Одеській області, зібрано матеріали та видворено за межі України 6 громадян інших держав, які так чи інакше могли сприяти дестабілізації ситуації в регіоні, а також затримано одного мешканця Одещини, який знаходився у розшуку за вбивство.

В ході масштабних опертивно-слідчих заходів було також виявлено 4 місця промислового вирощування наркотичних рослин, вилучено понад 3000 кущів коноплі та близько 2 кг висушеної готової продукції. Вартість зілля на «чорному ринку» складає понад 16 млн грн. За даним фактом зареєстровано 4 кримінальних провадження за ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Важливо зауважити, що з сотень людей, перевірених працівниками ДБР за період гарячої фази війни, лише одиниці виявляються ворожими агентами. Більшість іноземців, навіть якщо мають проблеми із законом, проти приходу руського міру в їхні міста.

ДБР